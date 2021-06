Schwieriger Großeinsatz: Bauernhof stand lichterloh in Flammen

Mit zwei schwierigen Großeinsätzen waren die Feuerwehren in Oberösterreich am Samstag konfrontiert. In Vorderweißenbach im Bezirk Urfahr-Umgebung stand der Dachstuhl eines Einfamlienhauses in Brand, bei einem Großbrand in Taufkirchen an der Pram im Bezirk Schärding ist ein Wirtschaftstrakt eines Bauernhofs ist völlig niedergebrannt.

Den insgesamt elf Feuerwehren gelang es trotz der Hitze ein Übergreifen auf das Wohnhaus zu verhindern.

Drei Feuerwehrleute mussten bei den hochsommerlichen Temperaturen wegen Kreislaufproblemen medizinisch betreut werden. Nach drei Stunden war der Brand gelöscht, 160 Feuerwehrmänner standen insgesamt im Einsatz (siehe Video).