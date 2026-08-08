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Oberösterreich

Schwerverletzte bei Biker-Crash im Weißenbachtal

Großeinsatz im Salzkammergut: Motorradfahrer stürzte auf die Gegenfahrbahn. Die Folgen waren fatal.
08.08.2026, 17:49

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Rettungskräfte versorgen nach einem Motorradcrash zwei verunglückte Bikes auf einer Landstraße.

Drei Menschen sind am Samstag bei einem schweren Crash zweier Motorräder in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) verletzt worden. Ein 25-Jähriger war auf der Weißenbachtalstraße in Richtung Attersee unterwegs, als er in einer Rechtskurve stürzte und auf die Gegenfahrbahn schlitterte. Dort kollidierte er mit dem Bike eines 49-Jährigen, der gemeinsam mit einer 50-Jährigen am Sozius zu Sturz kam. Alle drei mussten in die Spitäler nach Bad Ischl, Vöcklabruck und Wels gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Sowohl der 49-jährige Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck als auch seine 50-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Schwere der Blessuren des 25-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden waren vorerst nicht näher bekannt.

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