Schwerverletzte bei Biker-Crash im Weißenbachtal

Drei Menschen sind am Samstag bei einem schweren Crash zweier Motorräder in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) verletzt worden. Ein 25-Jähriger war auf der Weißenbachtalstraße in Richtung Attersee unterwegs, als er in einer Rechtskurve stürzte und auf die Gegenfahrbahn schlitterte. Dort kollidierte er mit dem Bike eines 49-Jährigen, der gemeinsam mit einer 50-Jährigen am Sozius zu Sturz kam. Alle drei mussten in die Spitäler nach Bad Ischl, Vöcklabruck und Wels gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Sowohl der 49-jährige Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck als auch seine 50-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Schwere der Blessuren des 25-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden waren vorerst nicht näher bekannt.