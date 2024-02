Mit 15.000 Euro aus der Bank ins Bordell: 3 Jahre Haft nach Überfall

Am Dienstag wurde ein 23-Jähriger aus Schwertberg im Bezirk Perg am Landesgericht Linz wegen schweren Raubes zu drei Jahren Haft verurteilt.

Er soll am 23. Oktober 2023 maskiert und mit einem aufklappbaren Rasiermesser in eine Bankfiliale in Schwertberg gestürmt, über den Schalter gesprungen und die zwei Angestellten bedroht haben. "Schnell Geld! Faster! Faster!", habe er die Frauen aufgefordert.