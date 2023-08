Schwer verletzter Waldrapp in Oberösterreich geborgen

"Der tragische Fund des schwer verletzten Waldrapps im Ortsgebiet von Molln berührt uns zutiefst und verdeutlicht die prekäre Situation dieser bedrohten Vogelart", äußerte Harald Hofner, Tierheimleiter des Tierparadieses Schabenreith.

Nur noch wenige Exemplare weltweit

Der Waldrapp (Geronticus eremita) zählt zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit. In Mitteleuropa waren Waldrappe bis ins 17. Jahrhundert heimisch, verschwanden jedoch aufgrund exzessiver Bejagung, da ihr Fleisch als Delikatesse galt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten engagieren sich verschiedene Projekte für die Wiederansiedlung dieser faszinierenden Zugvögel in Europa. Erfreulicherweise leben mittlerweile rund 200 Tiere in den europäischen Alpen.

Trotz dieser Fortschritte ist die Bedrohung für die freifliegende Population noch immer nicht gebannt. Insbesondere in Italien ist Wilderei ein Hauptgrund für Verluste, während in Österreich ungesicherte Mittelspannungsleitungen verheerende Stromschläge für die Waldrappe bedeuten können.