Schulzentrum als Massentest-Standort entfacht Diskussion

150 Standorte wurden in OÖ auserkoren, um als Austragungsort für Massentests zu dienen. 48 davon sind laut Krisenstab Schulstandorte, darunter jener in Langholzfeld in Pasching. Doch die Eltern der Kinder – die dort Volksschule, NMS, Hort, Kindergarten und Krabbelstube besuchen – sind über die Tatsache, dass die Turnhalle zweckentfremdet wird, alles andere als erfreut. Denn sie selbst dürfen schon seit Monaten die Gebäude nicht betreten.

„Es ist mit vielen hunderten schulfremden Personen zu rechnen. Eigentlich heißt es Abstand halten – und dann bringen wir hier Menschen im Vollbetrieb gezielt zusammen und stören Gesundheitsschutz sowie Bildungsabläufe“, heißt es von einem besorgten Vater. Und: „Aktuell ist es Eltern generell untersagt, das Gebäude zu betreten – wegen Ansteckungsgefahr. Was sich hier gerade ad absurdum führt.“

Besonders tragisch aus Sicht mancher Eltern: An zwei der vier Testtagen herrscht Schulbetrieb, finden die Massentests doch von 11. bis 14. Dezember statt.