„Wir erwarten einen guten Schulstart“

In einigen Bundesländern geht es bereits morgen los, in Oberösterreich steht noch eine Woche Ferien an. Ab 13. September heißt es aber auch bei uns wieder: Schultasche schultern und ab in die Klassenzimmer!

„Es ist ein komplett anderer Start in den Herbst als vergangenes Jahr. Wir haben den Vorteil, dass die Verordnungen seit einiger Zeit erlassen sind. Wir konnten also alle wichtigen Informationen bereits an die Schule kommunizieren, erklärt der Bildungsdirektor des Landes OÖ, Alfred Klampfer.