Wir sind bereit – mehr oder weniger

Die Schultaschen sind gepackt, bei der Bedarfsliste ist alles abgehakt, die Wecker sind gestellt. Morgen geht für Oberösterreichs Schülerinnen und Schüler wieder der Alltag los. Zwei unserer drei Töchter versuchen wir bereits seit einer Woche auf das frühere Aufstehen vorzubereiten. Bis dato mit mäßigem Erfolg. Morgen muss es dann aber klappen!

Wir Eltern können manches beeinflussen: Mit welcher Unterstützung wir unsere Kinder in die Welt entlassen, wie engagiert wir sind, was uns wichtig ist, ob wir uns Zeit fürs Zuhören und Verarbeiten nehmen.

Was wir nicht beeinflussen können: Mit welchen Maßnahmen unsere Kinder konfrontiert werden. Nasenbohren und Gurgeln findet keiner mehr schlimm, Distance-Learning im Herbst wäre allerdings der Super-GAU. Lehrpersonen, die ungeimpft sind und deshalb mit Maske unterrichten müssen, sind es auch. Unsere Kinder sollen lernen, dass Forschung, Wissenschaft und Statistiken valide, ernst zu nehmende Größen in unserer Gesellschaft sind. In diesem Sinne: Wir sind vorbereitet – die einen mehr, die anderen weniger.