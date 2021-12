Nach dem Chaos kommt langsam die Beruhigung

"Niemand soll ausgeschlossen werden"

Die Landesschulsprecherin. „Wir haben nun die zweite Woche im Lockdown hinter uns. Die erste Woche war sehr chaotisch, nun hat sich die Lage aber stabilisiert.“ Susanna Öllinger ist oö. Landes- und gleichzeitig Bundesschulsprecherin. Die 18-Jährige lebt in Perg und besucht das Gymnasium in Baumgartenberg. „Es ist gut, dass die Schulen weiterhin offenbleiben. Und zum Glück gehen die Zahlen ja jetzt runter. Wir werden derzeit fünfmal pro Woche getestet, dreimal Antigen und zweimal PCR. Diese Strategie ist sehr gut.“

Sie selber merke erst jetzt, wie wichtig Präsenzunterricht sei – auch für das soziale Gefüge. „Es leiden derzeit alle unter der Situation und gerade in einer Pandemie gibt es keine perfekten Lösungen, sondern viele Kompromisse.“ Entscheidend sei, dass kein Kind gezwungen werde, in die Schule zu kommen: „Alle, die jetzt im Lockdown von zu Hause lernen möchten, sollen das können. Da darf niemand ausgeschlossen werden.“ Die Spaltung der Gesellschaft in geimpft und ungeimpft zeige sich leider auch in den Klassenzimmern: „Wir brauchen gute Informationsarbeit an den Schulen. Es muss hier ein neutraler Boden sein für faktenbasierte Aufklärung.“

Einige Jugendliche seien in schrecklichen Situationen: „Es gibt Eltern, die zu ihren Kindern sagen: ,Wenn du dich impfen lässt, brauchst nicht mehr heimkommen.‘ Diese Kinder leiden darunter, dass ihre Eltern Impfgegner sind“, erklärt Susanna Öllinger. In ihrer Klasse liegt die Durchimpfungsrate übrigens bei 100 Prozent.