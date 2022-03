Der Bauernhof als Lebensschule

„Man erkennt gleich, wo in einer Klasse die Streber und wo die Lauser sind.“ Wolfgang Gumpelmeier und seine Frau Gerda haben Erfahrung mit Kindern. Sie haben zwei eigene und regelmäßig Schulklassen und Kindergartengruppen auf ihrem Bio-Hof in Pasching zu Besuch. Der Hof ist einer von 120 „Schule am Bauernhof“-Betrieben.