Schüler dealten mit Drogen

Ermittlungen in Schülerkreisen bestätigten die Angaben des Informanten. Als der Fall immer größere Ausmaße annahm, wurde im Bezirkspolizeikommando Freistadt eine Sonderermittlungsgruppe gebildet. „Phasenweise sind in der ,Soko Mörtel’ (in Freistadt werden vor allem Maurerlehrlinge ausgebildet) bis zu sechs Beamte aus vier Dienststellen im Einsatz gestanden“, erklärt Bezirkskriminalreferent Martin Petermüller.

Die nachfolgenden Erhebungen gestalteten sich langwierig, konnten nun aber abgeschlossen werden. „Die Einvernahmen haben sich von Freistadt über den Zentralraum bis Steyr und Wien ausgedehnt“, betont Petermüller. Es gab acht Hausdurchsuchungen und zahlreiche freiwillige Nachschauen. Dabei wurden eine voll funktionsfähige Cannabis-Indoorzuchtanlage, etliche chemische und pflanzliche Drogen sowie Erlöse aus Suchtgiftverkäufen gefunden. Rund 140 Dealer, Zwischenhändler und Konsumenten konnten ausgeforscht werden, von denen 90 in Oberösterreich und 50 in anderen Bundesländern angezeigt wurden. Sechs Hauptverdächtige landeten in U-Haft. Sie sollen etwa 20 Kilo Cannabis sowie Tabletten in Tschechien und Wien besorgt und nach Freistadt gebracht haben. Der Verkaufswert des Suchtgifts betrug rund 70.000 Euro. Die Verdächtigen sind fast alle zwischen 19 und 22 Jahre alt.