Schüler aus Steyr erforschen Hartheim

Das Projekt NS-Euthanasie ist den Schülern ein großes Anliegen. „Wir können unser Wissen weitervermitteln und dazu beitragen, dass so etwas nie mehr passieren kann“, sagt der 17-jährige Leitner. Die Jugendlichen präsentieren ihr Projekt am 3. Mai 2012 im Parlament in Wien. Einen Tag später, am 4. Mai, wird die ganze Klasse am Gedenktag teilnehmen. „Das Engagement und die Motivation der Schüler ist erstaunlich. Vor allem, da der 4. Mai normalerweise schulfrei ist“, zeigt sich ihr Religionsprofessor erfreut.