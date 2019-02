Pater Dominik führt uns zurück in die bewegte Geschichte: „Nach den Wirren der Reformationszeit vernichtete ein Brand im Jahr 1733 fast die gesamte Anlage. Aber das Kloster wurde neu aufgebaut und die Kirche im prächtigen Rokokostil ausgestattet. Es konnte sogar der kaiserliche Forst Kürnberg dazugekauft werden. Zum Herrschaftsbereich des Klosters gehörte das gesamte Gebiet östlich des Haselgrabens von der Donau bis zur tschechischen Grenze. In der NS-Zeit litt das Kloster ganz besonders unter den Schikanen des Regimes. Mehrere Patres verloren ihr Leben im KZ." Im Kreuzgang stellt eine Bilderreihe das Leben des Ordensgründer Bernhard von Clairvaus dar. Im Refektorium zeigen an den Wänden aus Stuck gefertigte Engelsfiguren mit Folterwerkzeugen die Leidensgeschichte Jesu. So hält ein Engel ein Schwert in der Hand, worauf sich ein Ohr befindet. Das erinnert daran, dass Petrus dem Malchus ein Ohr abgeschlagen hat.

Schließlich betreten wir die wohl schönste Rokokokirche Österreichs. „Die Menschen früherer Zeit sollten beim Betreten dieses Gotteshauses einen Eindruck von der himmlischen Herrlichkeit bekommen,“ so Pater Dominik. Geradezu berstend voll von Goldstuck, Heiligenfiguren und Gemälden großer Meister wie Altomonte ist auch der Besucher der heutigen Zeit beim Eintreten überwältigt. Ein rotes Mauerband zieht sich rund um den ganzen Kirchenraum und unterteilt diesen in einen oberen Bereich, der besonders prunkvoll den himmlischen Bereich repräsentiert. Der untere Teil steht für die irdische Welt und hat bewusst einige nicht verzierte Stellen.