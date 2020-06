„Schoarl, mia grausdd voa deina“

Der Faust war nicht der erste berühmte Stoff, den der Autor – der Vorstandsmitglied des Stelzhamerbundes ist – in den Westen des Landes verlagert hat. Vor drei Jahren erschien bereits sein „s mühlviaddla nibelungenliad“, ebenfalls mit Hörspiel-Fassung. Zuvor habe er ausschließlich Gedichte geschrieben, dann sei ihm vorgeschlagen worden, einmal etwas Großes zu machen. „Das ist so voll mit Pathos, das wollte ich mit neuem Leben einhauchen.“ Auch beim Epos bedient sich Anzinger einer Sprache, die heute kaum mehr benutzt wird. „Ich hab’ den Dialekt verwendet, der in meiner Kindheit in Altlichtenberg im Mühlviertel gesprochen worden ist.“

Natürlich habe die Mundart auch etwas Abgrenzendes an sich, weil sie nicht für alle verständlich sei. „Aber mein Slogan lautet, ich bin ein Literat der Region.“ Größere Verständigungsprobleme gebe es lediglich in Vorarlberg. Dem oft zitierten Satz, wonach Mundart die Sprache des Herzens ist, stimmt der rustikale Poet, vollinhaltlich zu. „Der Dialekt hat im Positiven wie im Negativen eine enorme Emotionalität, er ist saftig, kernig und auch sehr derb.“

Anzinger meint aber auch Tendenzen auszumachen, die den Dialekt ablehnen: „ Mundart ist durch diverse volksdümmliche Aktivitäten zu Recht in Verruf geraten.“