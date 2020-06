Schnelle Autos, super langsam

Der neue FAHRRADI gehört wie der Ferdinand GT3 und der Veyron UC zum 2011 gegründeten MT Racing Team. Letzterer ist am Bugatti Veyron angelehnt. Allerdings gibt es ihn in Wirklichkeit nicht, er ist lediglich eine mit einem Tuch verhüllte Attrappe.

„Man kann ihn in die Garage stellen und sagen, das ist das teuerste Auto der Welt. Es geht nicht darum, es zu fahren, sondern es zu besitzen." Als Kritik am Kapitalismus will er das nicht verstanden wissen. „Das ist eher eine Hommage an den Kapitalismus."

Als nächstes Projekt schwebt Langeder eine Luxusyacht vor. „Luxusautos habe ich schon, jetzt fehlt nur mehr ein Schiff und ein Flugzeug." Wer mit dem FAHRRADI Probe fahren will, kann sich an der Kassa beim Lentos voranmelden.