Leinsamen, ballaststoffreiche Weizenkleie und die altbewährten Dörrzwetschken tun in Zeiten der Völlerei gute Dienste. Schafgarbentee regt den Gallfluss an und entkrampft den Magen. Als Ersatz für den Espresso danach bieten sich die aromatischen Besonderheiten Eichel-, Löwenzahnwurzel- und Wegwartenwurzelkaffee an. Die Löwenzahn- oder Wegwartenwurzeln werden dazu am besten – klein geschnitten – vorgetrocknet, anschließend in einer Pfanne trocken angeröstet und in einer Kaffeemühle fein vermahlen. Eichelkaffeeherstellung ist aufwendig, lohnt sich aber. Diese Kaffee-Ersatz-Getränke stammen aus Notzeiten.

Kümmeltee

Altbewährt zur Verdauungsankurbelung ist Kümmeltee. Er ist die erste Wahl auch bei Blähungen und Völlegefühl. Dazu einen Teelöffel Kümmel fein mörsern oder zerdrücken und mit 250 Milliliter heißem Wasser übergießen. Zehn Minuten zugedeckt ziehen lassen, der Tee ist nach dem Abseihen trinkfertig. Auch Fenchel und Anissamen haben dieselbe Wirkung.