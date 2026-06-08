Schlangenalarm in OÖ: Polizei erwischt auch 2 Cannabisraucher

Eine Polizeistreife ist Sonntagabend wegen einer Schlange zu einem Garagenpark nach Hörsching (Bezirk Linz-Land) gerufen worden und stieß dabei auf zwei Männer, die Cannabis rauchten.

Während die Polizisten auf die zur Tierrettung verständigte Feuerwehr warteten, nahmen sie Cannabisgeruch wahr und erwischten einen 27-Jährigen und einen 29-Jährigen beim Rauchen. Die Schlange wurde dann noch von der Feuerwehr eingefangen und wieder ausgesetzt, so die Polizei.