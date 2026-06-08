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Oberösterreich

Schlangenalarm in OÖ: Polizei erwischt auch 2 Cannabisraucher

Zwei Männer wurden beim Konsum von der Polizei erwischt; die Schlange wurde von der Feuerwehr eingefangen und wieder freigelassen.
08.06.2026, 09:55

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Eine Person hält eine brennende Zigarette zwischen den Fingern und führt sie zum Mund.

Eine Polizeistreife ist Sonntagabend wegen einer Schlange zu einem Garagenpark nach Hörsching (Bezirk Linz-Land) gerufen worden und stieß dabei auf zwei Männer, die Cannabis rauchten.

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Während die Polizisten auf die zur Tierrettung verständigte Feuerwehr warteten, nahmen sie Cannabisgeruch wahr und erwischten einen 27-Jährigen und einen 29-Jährigen beim Rauchen. Die Schlange wurde dann noch von der Feuerwehr eingefangen und wieder ausgesetzt, so die Polizei.

Agenturen  | 

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