Schlafen für die beste Erholung

Besonders interessant finde ich allerdings die Reihenfolge. Üblicherweise erkranken zuerst die Kinder, dann der Vater und erst zum Schluss, wenn quasi alles überstanden ist, die Mutter. Dieses „Auslassen“ kennen auch viele Lehrer, die pünktlich zu Ferienbeginn arbeitsunfähig werden. Ich habe in Studienzeiten die Tage nach großen Prüfungen oft im Bett und nicht beim wohlverdienten Feiern verbracht.

Alarmbereitschaft im Alltag

Unser Körper ist noch aus Zeiten von Mammut, Säbelzahntiger und Co. darauf gedrillt, in Situationen von Gefahr zu funktionieren und gegebenenfalls zu flüchten. So befinden wir uns im Alltag immer wieder in Alarmbereitschaft, ob das nun den Stress wegen der letzten Schularbeiten im Semester oder die Pflege des kranken Kindes und/oder Mannes betrifft.

Krank in der Freizeit

Hormone und andere Substanzen halten unsere Aufmerksamkeit wie auch das Immunsystem hoch. Ist die Gefahr gebannt, werden die Systeme heruntergefahren und wir kommen zur Ruhe. Eigentlich. Denn gerade jetzt können Keime den Kampf gegen unsere Abwehrkräfte leichter gewinnen und uns schlussendlich doch noch in die Knie zwingen.