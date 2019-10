Schlägerei unter Rockern: Ex-Mitglieder in Linz vor Gericht

Zwei Ex-Mitglieder der United Tribunes haben sich am Freitag im Landesgericht Linz wegen einer brutalen Schlägerei in Bayern am 25. Oktober 2017 verantworten müssen. Im Zuge eines Streits um die Gründung eines neuen Ablegers der Rockergang soll der Erstangeklagte mit einem Golfschläger zugedroschen haben. Das stritt der 27-Jährige ab. Ein Urteil heute ist fraglich.

Eine Gruppe von Männern wollte im Herbst 2017 in Schwabach offenbar eine neue Unterorganisation (Chapter) der United Tribunes gründen. Der Keller eines Tattoo-Studios sollte als Klubheim dienen. Der Europapräsident der Gruppierung gab dem neuen Chapter aber nicht sein OK. Die Gründer wurden daher - im Glauben, ihr Anliegen werde genehmigt - in den Kellerraum bestellt und dort verprügelt.

Die beiden angeklagten Österreicher - mittlerweile nicht mehr United-Tribunes-Mitglieder - und zwei weitere Kumpel sollten den Deutschen "eine Lektion erteilen", wie der Hauptangeklagte auch zugab. Allerdings seien die in Linz vor Gericht Stehenden nicht mit dem Vorsatz nach Schwabach gefahren, die anderen zu vermöbeln. Man habe ihnen nur die "Farben", Embleme und Utensilien der Vereinigung, abnehmen wollen, gab der 27-Jährige an.

Massenschlägerei

Doch die Situation sei "eskaliert", meinte auch der Verteidiger. Es sei zu einer Massenschlägerei gekommen. In dem Rockerclub würden eben "rauhe Sitten" herrschen, die United Tribunes seien nun mal "kein Fischerverein". Aber mit dem Golfschläger habe sein Mandant nicht zugeschlagen, die laut Staatsanwaltschaft absichtliche schwere Körperverletzung habe er nicht begangen. Wie ein Kontrahent zu einer fünf Zentimeter großen Platzwunde am Kopf von einem Golfschläger gekommen ist, konnte der Angeklagte nicht erklären. Er habe auch niemanden mit einem Schläger hantieren gesehen, meinte er zur Richterin.

Der 23-jährige Mitangeklagte bekannte sich auch nur der fahrlässigen Körperverletzungen schuldig. Er habe lediglich den Angriff mit einer Glasflasche abwehren wollen und daher zugeschlagen - allerdings nicht nur einmal, wie er zugab. Als der Kontrahent zu Boden gegangen sei, habe er ihm noch einen "Sicherheitsschlag" mit dem Fuß versetzt. Sein Verteidiger sprach in dem Zusammenhang von einer "Notwehrüberschreitung". "Für alles 'zam werde ich 3.000 Euro Schmerzensgeld zahlen", fügte sein Mandant an.

Bereits zwei Männer verurteilt

Diese Version der Tat konnte die Richterin nicht richtig glauben, denn auf einem Video von der Schlägerei sei eindeutig ersichtlich, dass der 23-Jährige auf den Kopf eines am Boden Liegenden eingetreten habe. Dieser trug Prellungen von Kiefer und Jochbein davon, habe Wochen starke Schmerzen gehabt, entnahm sie aus dem Akt.

In Nürnberg sind im Zusammenhang mit der Causa bereits drei Männer zu Haftstrafen zwischen neun und 20 Monaten verurteilt worden. Andere Teilnehmer der Schlägerei wurden auch für Freitag nach Linz zum Prozess geladen. Doch einige von ihnen haben bereits im Vorfeld wegen "Unzumutbarkeit" abgelehnt. Am Nachmittag werde sich laut Richterin entscheiden, ob noch am Freitag mit einem Urteil zu rechnen ist.