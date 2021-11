Ein würdevolles Leben bis zum Schluss

Prinzipiell sei es ein besonderer Moment, Abschied zu nehmen von der irdischen Welt. Und ja, man setze die Prioritäten schon anders, „ich gehe achtsamer mit dem Leben um. Aber natürlich gibt es auch einen ganz banalen Alltag, in dem ich mich mal über Kleinigkeiten ärgere“, lacht Hauser. Es gibt regelmäßig Supervision, unter Begleitung kann über Erlebtes oder Belastendes reflektiert werden.

Das Team rund um Rosemarie Kapplmüller erfüllt auch letzte Wünsche, sofern es irgendwie möglich ist: „Sei es die Fahrt in den Botanischen Garten, um noch ein Mal die Orchideen zu sehen, der letzte Besuch in der eigenen Wohnung oder der Ausflug an den Attersee: Sofern es die Konstitution zulässt, bemühen wir uns wirklich, das zu organisieren.“