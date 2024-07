Salzkammergut-Trophy: Mit dem Rad durch die Hölle

Mit Start und Ziel in Bad Goisern geht es über 209,7 Kilometer und 7.047 Höhenmeter bergauf und bergab, kreuz und quer durch das Land.

Kaufmann mit dabei Im Vorjahr hat der Tiroler Philip Handl den höchst anspruchsvollen Wettbewerb in 9:22:31 Stunden gewonnen. Der Kronstorfer Lukas Kaufmann hat soeben in acht Tagen und 23 Stunden die USA durchquert und das Race Across America über knapp 5.000 Kilometer als Zweiter beendet. „Wenn ich sagen würde, ich bin schon komplett erholt, würde ich lügen“, gesteht er. Dennoch wird der 30-jährige Extremsportler bei der Salzkammergut-Trophy zum zehnten Mal antreten. Im Vorjahr wurde er hier ebenfalls Zweiter.

Roßalm auf 1.500 m Der höchste Punkt der Rundfahrt wird auf der Roßalm (1.500 Meter) auf dem Weg von Hallstatt nach Gosau erreicht. Zuvor schon ist es in der Vergangenheit immer wieder zur Vorentscheidung gekommen, die Auffahrt über elf Kehren zum Hallstätter Salzberg ist gefürchtet. Wie zum Hohn müssen sich Fahrer über elf Kehren hochplagen, derweil über ihnen Seilbahngondeln emporschweben. „Da fahren keine 50 Leute hinauf“, weiß Kaufmann aus Erfahrung, dass hier die meisten Konkurrenten ihr Bike schieben müssen. Auch auf einigen steilen, gefährlichen Abfahren müssten viele absteigen.

© Salzkammerguttrophy/Erwin Haiden

Abgesehen von der sportlichen Herausforderung schwärmt Kaufmann über die Superstimmung: „Entlang der Strecke stehen viele Leute und feuern die Fahrer an. Und das Salzkammergut ist eine schöne Gegend.“ Neben der Marathondistanz kann je nach Kondition, fahrtechnischen Fähigkeiten und Ehrgeiz unter sechs weitere Strecken zwischen 22 bis 127 Kilometern gewählt werden.

Goldi führt Kinder Eine besondere Attraktion bietet der Freitag: Alle Kinder zwischen sechs und zehn können in Begleitung ihrer Eltern eine Tour mit dem ewig-jungen Skisprung-Oldstar Andi Goldberger unternehmen. Sport und Spaß bietet eine Schnitzeljagd am Sonntag für Familien, zu zweit oder in Gruppen. Es gibt keine Zeitnehmung, dafür lustige Geschicklichkeitsbewerbe. Bike-Messe Auch das Rahmenprogramm ist opulent. Auf einer „Bike-Messe“ in Bad Goisern informieren ab Donnerstag rund 70 Aussteller über die neuesten Produkte und Entwicklungen der Fahrradbranche, können eBikes ausgeliehen und auf einer Teststrecke ausprobiert werden. Zudem gibt es kostenlose Fahrtechniktrainings sowie geführte Touren.

© Erwin Haiden, nyx.at/Salzkammerguttrophy/Erwin Haiden