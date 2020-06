„Salzkammergut ist voller Abgründe“

Ransmayr wird beim „Fest für Robert Menasse“ teilnehmen und am Sonntag, dem 12. August, um 10 Uhr mit dem Geehrten und Franz Schuh zum Thema „Should I stay or should I go“ im Stadttheater diskutieren. Am selben Tag tritt um 20.30 Uhr mit der Sängerin Misia die berühmteste Vertreterin der portugiesischen Musik Fado auf. „Als ich meinen Roman ‚Die Vertreibung aus der Hölle‘ schrieb und eine Zeit lang in Lissabon lebte, bin ich ihr zu Konzerten nachgereist. Ihre Lieder sind gewissermaßen der Soundtrack zu meinem Roman. Dass sie jetzt mir zu Ehren singt, ist so fantastisch, dass ich es gar nicht wirklich glauben kann.“

Das Fest zu seiner Person kreist generell um Österreich, Europa und die Welt. „Ich bin aus Österreich, lebe derzeit vor allem in Brüssel, suche mich selbst auf dem kürzesten Weg – und der führt einmal rund um die Welt.“ Europa steht derzeit auch im Zentrum seiner Arbeit. Seit längerem ist ein EU-Roman im Gespräch. Wann genau er fertig wird, könne er nicht sagen. „Als Schwierigkeit erwies sich die Realität. Der Roman, den ich vor drei Jahren begonnen habe, handelt von einer Krise der Europäischen Union.“ Dann sei ihm die wirkliche Krise in die Quere gekommen. „Ich finde, die Realität sollte warten, bis sie zu Ende gedacht und beschrieben ist.“