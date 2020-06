Rotkreuz-Präsident: "Kein Cent an Spenden wurde in die Blutbank gesteckt"

Der überraschende Rücktritt des Linzer Vizebürgermeisters Christian Forsterleitner ( SPÖ) aus dem Präsidium des oö. Roten Kreuzes hat für viel Aufsehen gesorgt. In einem Brief am 13. Februar gab der rote Lokalpolitiker dem schwarzen Landtagsabgeordneten und Rotkreuz-Präsidenten Walter Aichinger die Schuld für den angeblich alternativlosen Rückzug.

"Ich habe den Eindruck, dass Nachfragen sowie konstruktive Kritik von Ihrer Seite nicht erwünscht sind", schrieb Forsterleitner. Seit Frühjahr 2014 habe er mehrfach Fragen, Bedenken und Sorgen zu finanziellen Problemen der Blutbank geäußert. Bemühungen um konstruktive Lösungen im Interesse der Organisation seien leider aber mehrmals zurückgewiesen worden. "Aus der von Ihnen offenbar bewusst gewählten Strategie der Intransparenz und Missachtung von demokratischen Rechten sehe ich mich daher gezwungen, meine Konsequenzen zu ziehen", bekräftigte der Vizebürgermeister. Sein Resümee: "Einen derart intransparenten Umgang mit Informationen und demokratischen Rechten habe ich bisher noch in keinem Bereich erlebt." Ihm fehle jedenfalls jegliches Vertrauen in Aichingers Vorsitzführung.