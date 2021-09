Große Emotionen für die Leinwand

Mit zwei Jahren startete der Violinunterricht, die ersten Konzerte folgten ein Jahr später. Als Sechsjähriger wurde er von Yehudi Menuhin entdeckt, an der gleichnamigen Schule in London studierte Kariolou später. Das war durch ein Stipendium der Stadt Wien durch seinen Förderer Helmut Zilk, Wiens früherem Bürgermeister, möglich.

Roman Kariolous Vater unterrichtete viele Jahre am damaligen Konservatorium, der heutigen Bruckneruni in Linz. Und auch er selbst studierte hier in Oberösterreich: „Linz hat sich in den letzten Jahren sehr zum Positiven verändert, das ist ein gutes Zeichen.“