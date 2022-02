Wo die Fäden zusammenlaufen

„Tanz fasziniert mich schon sehr lange. Ich bin keine Tänzerin, sondern eine Theaterwissenschafterin. Ich habe aber schon Hunderte Produktionen in vielen verschiedenen Ländern gesehen, habe ein Verständnis und ein Gefühl dafür, was gerade in der Szene los ist.“

Seit knapp zwei Jahren lebt Roma Janus in Linz, „ich möchte mich in dieser Stadt wirklich einleben, fühle mich jetzt schon sehr wohl hier.“ In ihrer Freizeit ist Janus gerne in der Stadt und in der Natur unterwegs, ihre große Leidenschaft abseits des Tanzes gilt dem Yoga.