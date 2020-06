Roma-Campierverbot in Welser Messe: Grüne rüffeln Entholzer

"Hier wiederholt sich leider der rechtspopulistische Kurs, den Entholzer schon bei der Verschärfung des Bettelverbots mit Energie betrieben hat. Damit soll offenbar versucht werden, die Abwanderung von SP-Wählern zur FP zu verhindern", betont Hirz.

Entholzer befand sich am Montag auf Dienstreise und war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. SPÖ-Landesgeschäftsführer Peter Binder verweist darauf, dass der Welser Gemeinderat am 20. Oktober einstimmig beschlossen habe, neben der zu sanierenden Eishalle auch Wohnwagen-Campingplätze errichten zu wollen: Hirz und Buchmayr mögen in Zukunft daher besser recherchieren, bevor sie sich auf jemanden einschießen.

Hirz: "Dieser Beschluss ist zwar gut, ändert aber nichts daran, dass das Campierverbot auf dem Messeareal weiter besteht. Auch wird die Eishalle erst frühestens 2017 fertig."

Verwundert über den Disput zeigt sich Robert Eiter, Sprecher des Antifa-Netzwerks: "Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass das Land die rechtswidrige Verordnung aufhebt – einen politischen Kleinkrieg zu führen, halte ich aber für entbehrlich."