Riesiger Lego-Mann gibt Linz Rätsel auf

Ein rund zwei Meter großer Lego-Mann, der in der Früh auf der Donau trieb, sorgte am Dienstag in Linz für Rätsel. Am Vormittag stand die gelbe Figur dann vor dem Brucknerhaus an der Donaulände. Die Aufschrift auf seinem grünen T-Shirt „No real than you are“ gab schließlich auch Hinweise auf seine Herkunft.

Mit diesem Slogan versieht ein niederländischer Künstler, der sich „Ego Leonard“ nennt, seine übergroßen Figuren aus Glasfaser. Die zweieinhalb Meter großen Männchen tauchten laut Internet-Lexikon Wikipedia schon am Siesta Beach in Florida (2011), Brighton Beach in England (2008) und am Yugaihama Beach in Kamakura, Japan (2014) auf. Das erste wurde 2007 im holländischen Zandvoort angespült.