Riesige Fichten stürzten auf Auto

Wenn die Lisa nicht instinktiv gebremst hätte, wären wir beide jetzt tot“, sagt Tina Staudinger aus Laakirchen. Der Schock steht der 20-jährigen Kellnerin und ihrer 18-jährigen Freundin Lisa Mierl am Dienstag noch ins Gesicht geschrieben. Nur Zentimeter und Sekundenbruchteile hatten am Montagabend auf der B 143 bei Ottnang, OÖ, den Ausschlag über ihr Leben gegeben. Drei riesige Fichten waren unter der Last des Neuschnees zusammengebrochen und auf die Motorhaube ihres Wagens gekracht.