Missbrauch-Videos um ein paar Euro: Ex-Amtsleiter vor Gericht

Das Interesse an dem Prozess im Schwurgerichtssaal des Rieder Landesgerichts ist enorm. Kein Wunder, steht doch ein ehemaliger Amtsleiter einer Gemeinde aus der Region vor Gericht.

Der 59-jährige Mann aus dem Bezirk Braunau sitzt seit einem Jahr in Untersuchungshaft. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen.

Über Snapchat und andere soziale Medien soll er teils sehr junge Chatpartnerinnen und auch Chat-Partner, hauptsächlich im Ausland, kontaktiert und sie aufgefordert haben, geschlechtliche Handlungen an sich selbst bzw. an anderen - ebenso minderjährigen - Personen vorzunehmen. Und zwar live in Videocalls oder durch Zusendung von Bild- und Videomaterial.

Jeans, grauer Pulli, graue Sneakers, schwarze Brille. So kommt der Angeklagte mit gesenktem Haupt in den Schwurgerichtssaal. Zwei Justizwachebeamte begleiten ihn von der angeschlossenen Justizanstalt in den Gerichtssaal.