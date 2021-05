Was bleibt, ist Nostalgie

Der 1969 gegründete MSV Schwanenstadt gab lange Zeit das Tempo vor. Am Anfang waren Straßenrennen für Motorräder, später kam Motocross dazu. 1977 wurde der erste WM-Lauf organisiert, 21 weitere folgten. Auf der Straße wie im Gelände waren ungezählte Stars am Start, die Zuschauer kamen in Scharen. Doch irgendwann war Schluss.