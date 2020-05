Rennski für Europa, Rocker für USA

Rund eine Million Paar Ski für den Alpin- und Langlaufsport presst die 1800 Mitarbeiter zählende Firma in ihren Werken in Ried und Mukachevo in der Ukraine. Die genaue Verteilung bleibt geheim. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen aus dem Innviertel einen Umsatz von 186 Millionen Euro. Heuer werden es mit rund 170 Millionen etwas weniger sein. „Das sind Schwankungen, mit denen die Branche lebt.“ Wichtiger Faktor sei das Wetter. Und wenn Ende Februar der Winter noch einmal kräftig anziehe und viel Schnee bringe, dann sei noch mehr möglich. Kernmarkt des Unternehmens ist im Alpinbereich Mitteleuropa, beim Langlaufen sind es vor allem die skandinavischen Länder, Russland und Deutschland.

In Frankreich spielt Fischer noch eine eher untergeordnete Rolle. Hier rechnet sich Föttinger zukünftig aber gute Chancen auf Wachstum aus. Und auch den weltgrößten Skimarkt, den US-amerikanischen, hat Fischer in Angriff genommen. Der unterscheide sich von dem in Mitteleuropa. Deshalb fährt das Unternehmen hier eine andere Strategie. „Die Nachfrage geht hier zu breiteren Rocker-Skiern (bunte Bretter, deren Enden nach oben gebogen sind, und besonders für den Tiefschnee geeignet sind, Anm.).“

Im Gegensatz zum Heimatland des Unternehmens sei in den Staaten der Rennsport eine Randerscheinung. „Darum sind hier auch die Produkte und Athleten anders. Während wir in Österreich auf die Alpin-Rennfahrer setzen, sind es in den USA die Freestyle- und Freeski-Athleten.“ Und statt des hierzulande vielbeachteten Ski-Weltcups werden in den USA die X-Games, die größte Extremsportveranstaltung, ins Auge gefasst.

Generell hat die Skiindustrie schon einmal bessere Zeiten gesehen. Viele Menschen können oder wollen sich die Ausflüge in den Schnee nicht mehr leisten. Immer weniger Kinder nehmen an Schulskikursen teil. Ob diese Entwicklung Föttinger Sorgen bereite? „Das Skifahren ist in Mitteleuropa immer noch ein Volkssport.“