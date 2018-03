Reisen in den Osten belasten stärker

„Zeitverschiebungen spürt man in den meisten Fällen. Sie äußern sich in vegetativen Störungen. Betroffen sein können der Kreislauf und die Verdauung“, meint er. Je größer die Zeitverschiebung, umso schlimmer können die Beschwerden werden. Reisen Richtung Osten sind laut dem Allgemeinmediziner problematischer als Reisen in den Westen, die unserem Biorhythmus tendenziell mehr entgegen kommen. „Wenn man Richtung Westen verreist, ist davon auszugehen, dass die Beschwerden nach der Heimreise schlimmer sind und umgekehrt.“