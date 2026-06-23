Reisebus auf A8 aus dem Verkehr gezogen: 38 Studierende betroffen
Auf der Autobahn A8 im Bezirk Grieskirchen ist ein slowakischer Reisebus nach einer technischen Kontrolle aus dem Verkehr gezogen worden. Das Fahrzeug war von Paris nach Bratislava unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Kematen am Innbach kontrolliert wurde.
An Bord befanden sich 38 Studierende aus der Ukraine und Russland. Aufgrund der festgestellten schweren technischen Mängel wurde die Weiterfahrt untersagt.
Schwere Mängel an Motor, Getriebe und Sicherheitsgurten
Nach der Kontrolle wurde der Bus zur technischen Überprüfung vorgeführt. Dabei stellten Sachverständige mehrere Mängel fest, darunter einen Schaden an Motor und Getriebe mit deutlichem Betriebsmittelverlust sowie Mängel an Sicherheitsgurten.
Studierende per Taxi zum Bahnhof, Anzeigen gegen Lenker und Unternehmen
Die 38 Studierenden wurden vor Ort von mehreren Taxis abgeholt und zum nächstgelegenen Bahnhof gebracht. Der Lenker des Busses sowie das Busunternehmen werden laut Polizei mehrfach angezeigt.
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