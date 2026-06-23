Reisebus auf A8 aus dem Verkehr gezogen: 38 Studierende betroffen

Auf der Autobahn A8 im Bezirk Grieskirchen ist ein slowakischer Reisebus nach einer technischen Kontrolle aus dem Verkehr gezogen worden. Das Fahrzeug war von Paris nach Bratislava unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Kematen am Innbach kontrolliert wurde.

An Bord befanden sich 38 Studierende aus der Ukraine und Russland. Aufgrund der festgestellten schweren technischen Mängel wurde die Weiterfahrt untersagt.