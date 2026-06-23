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Oberösterreich

Wollte Elternsprechtag verhindern: 15-Jähriger gab Brandstiftung in Schule zu

Der Schüler wollte schulfreie Tage und den Entfall des Elternsprechtags erreichen und warf deshalb Molotow-Cocktails; Geständnis vor Gericht.
23.06.2026, 10:36

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Ein 15-Jähriger hat im April einen Brand in einer Schule in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) verursacht. Der Schüler legte nun bei seiner Einvernahme ein volles Geständnis ab und gab zu, zwei Molotow-Cocktails gegen die Verglasung des Haupteingangs geworfen zu haben.

Er wollte so die Absage eines Elternsprechtags und schulfreie Tage erreichen, sagte er der Polizei.

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Der Brand konnte damals rasch gelöscht werden - für den nächsten Tag fiel allerdings wegen der Verrußung des Gebäudes der Unterricht aus. Dann wurde er in Ersatzräumlichkeiten verlegt.

Agenturen  | 

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