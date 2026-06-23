Wollte Elternsprechtag verhindern: 15-Jähriger gab Brandstiftung in Schule zu

Ein 15-Jähriger hat im April einen Brand in einer Schule in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) verursacht. Der Schüler legte nun bei seiner Einvernahme ein volles Geständnis ab und gab zu, zwei Molotow-Cocktails gegen die Verglasung des Haupteingangs geworfen zu haben.

Er wollte so die Absage eines Elternsprechtags und schulfreie Tage erreichen, sagte er der Polizei.