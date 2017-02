Ein Unbekannter hat Dienstagabend die Reifen von zehn Autos in Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn) aufgestochen. Das teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag mit.

Die Fahrzeuge waren auf mehreren Parkplätzen abgestellt. Der entstandene Schaden war vorerst nicht bekannt.