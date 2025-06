Rechtsgutachten: NS-belastete Straßennamen müssen entfernt werden

Das Rechtsgutachten kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: Straßennamen, die – wie in Braunau – schwer belastete Nationalsozialisten würdigen, müssen entfernt werden. Ihre Beibehaltung würde gegen Artikel 9 des Staatsvertrages verstoßen und wäre damit verfassungswidrig.

Schon bisher war bekannt, dass die Bundesverfassung einen klaren antifaschistischen Auftrag erteilt. Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt: "Die kompromisslose Ablehnung des Nationalsozialismus ist ein grundlegendes Merkmal der wiedererstandenen Republik. Ausnahmslos jede Staatstätigkeit hat sich an diesem Verbot zu orientieren.

Verfassungsexperte Vašek verweist nun auf Artikel 9 des Staatsvertrages, in dem sich Österreich ausdrücklich verpflichtet hat, aus seinem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben "alle Spuren des Nazismus zu entfernen". Gemeint sind damit auch einschlägige Spuren, die nach der NS-Zeit entstanden sind: vom aufgesprühten Hakenkreuz bis zur öffentlichen Würdigung schwer belasteter Nationalsozialisten.

Biographien müssen untersucht werden

Jede Gemeinde muss bei entsprechender Verdachtslage die Biographien von Namensgebern wissenschaftlich untersuchen lassen. Bestätigt sich der Verdacht einer schweren NS-Belastung, sind avisierte Bezeichnungen zu verwerfen und bestehende zu ändern, so Vašek.

"Das Ergebnis des Gutachtens von Professor Vašek hat natürlich Auswirkungen in ganz Österreich", betont Robert Eiter, Sprecher des OÖ. Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus. "Weil alle staatlichen Organe, also auch alle Gemeinderäte und Stadträte, an die Verfassung gebunden sind, ist die Beibehaltung von NS-belasteten Straßennamen, ob mit oder ohne Zusatztafeln, keine Option. Das wird zahlreiche Gemeinden betreffen."