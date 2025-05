Appelle an Braunauer Bürgermeister: "Namen unbedingt entfernen"

© APA/EVA MANHART Hannah Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus

Historiker Michael John und Expertin Hannah Lessing fordern in offenem Brief an Bürgermeister Waidbacher Umbenennung zweier Straßen und einer Stiege.