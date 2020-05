"Raumschiff" am Campus gelandet

Sichtlich stolz war am Freitag Richard Hagelauer, der Rektor der Johannes-Kepler-Universität in Linz, vor der Eröffnung des neuen, futuristisch anmutenden zweiten Gebäudes im Science Park.



Als "unser zweites Raumschiff" bezeichnet er den Komplex, in dem ab sofort Zukunft gemacht werde und der die Campus-Universität sichtbar stärke. Zwei Jahre wurde an dem 122 Meter langen und 26 Millionen Euro teuren Gebäude gebaut. Es ist das zweite von insgesamt vier Häusern im Science Park. Auf rund 10.000 Quadratmetern werden dort 250 Mitarbeiter in den Fachbereichen Mathematik und Kunststofftechnik forschen und lehren.



Außerdem ziehen außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie das "Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics" der Akademie der Wissenschaften ein.