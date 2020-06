Raub: Messerattacke auf Steyrer Taxifahrer

Rudolf Freis ist mit den Nerven fertig. „Ich weiß nicht, ob ich meinen Job weitermachen kann. Meine Frau meint, ich soll aufhören“, sagt der 51-jährige Taxifahrer aus Bad Hall, der in der Nacht auf Samstag ausgeraubt und mit einem Messer verletzt worden ist.

„In was für einer Welt leben wir eigentlich“, hat Freis den Glauben an das Gute verloren. Es war kurz vor 5 Uhr Früh. Vier junge Leute – drei Männer und eine Frau – sind in Adlwang beim Tanzlokal „Duke“ zu Freis ins Taxi gestiegen. „Zuerst wollten sie in eine Bar im Steyrer Stadtteil Resthof“, erzählt der Bad Haller dem KURIER.

Plötzlich überlegte es sich das Quartett aber anders und ließ den Taxilenker zu einem anderen Lokal fahren. Dort angekommen, stiegen die vier Personen jedoch nicht aus. Ihr neues Ziel war nun eine Adresse in der Steyrer Fabrikstraße. Am Ende der Fahrt las Freis den Taximeter ab und wollte den Betrag von seinen Kunden kassieren. So weit kam es aber nicht: Einer der Männer, der auf dem Beifahrersitz saß, entriss dem 51-Jährigen die Geldtasche.

Gleichzeitig wurde Freis von dem hinter ihm sitzenden Täter an den Haaren und am T-Shirt gezogen. „Ich habe vergeblich versucht, mich mit aller Kraft zu wehren“, berichtet der Taxifahrer, der mit einem Messer angegriffen wurde und sofort einen brennenden Schmerz im Brustbereich und am linken Unterarm spürte. Das Quartett konnte unerkannt in Richtung Innenstadt flüchten. Die drei Männer sollen alle mit ausländischem Akzent gesprochen und Lederjacken getragen haben. Freis musste im Spital ambulant behandelt werden