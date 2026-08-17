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Rasante Fahrt: Junge Oberösterreicher gaben Führerschein ab
19-Jähriger war im Auto mit 166 km/h auf B3 im Bezirk Perg unterwegs.
Eine rasante Fahrt hat einen jungen Oberösterreicher in der Nacht auf Montag den Führerschein gekostet. Der 19-Jährige war auf der B3 in seinem Heimatbezirk Perg im Auto mit 166 km/h unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion in Linz. Beamte hatten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.
Laut Polizei gab der 19-Jährige an, die gefahrene Geschwindigkeit übersehen zu haben. Neben der vorläufigen Abnahme der Lenkerberechtigung an Ort und Stelle erwartet ihn auch eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Perg.
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