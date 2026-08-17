Rasante Fahrt: Junge Oberösterreicher gaben Führerschein ab

Eine rasante Fahrt hat einen jungen Oberösterreicher in der Nacht auf Montag den Führerschein gekostet. Der 19-Jährige war auf der B3 in seinem Heimatbezirk Perg im Auto mit 166 km/h unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion in Linz. Beamte hatten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.