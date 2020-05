Rallye sprengt alle Rekorde

Groß geschrieben wird beim Drift-Spektakel im Mühlviertel, das erstmals zur Europameisterschaft zählt, das Thema Sicherheit. 900 Personen sollen sich um das Wohlergehen von Zuschauern und Fahrern kümmern. „Wir haben diesmal jedes Auto mit einem Tracking-System ausgerüstet, das ist eine Premiere. So überwachen wir ständig, wo sich das Fahrzeug gerade befindet. Bei eventuellen Problemen können wir sofort eingreifen“, erklärt der für die Sicherheit verantwortliche Peter Schöller.



Insgesamt zwölf Mühlviertler Gemeinden beteiligen sich an der Jänner-Rallye 2012. Wichtig sei, dass alle hinter diesem Großevent stehen. Staber: „Es gibt keine Quertreiber.“

Den Hauptteil der Einnahmen machen Eintrittsgelder, VIP-Tickets und das Merchandising aus. „Nur 15 bis 20 Prozent unseres Budgets wird von Sponsoren abgedeckt“, erklärt Staber, der diesmal ein Preisgeld von 55.000 Euro auszahlen wird.



„Das hat keine andere Rallye in Europa“, sagt der Organisationschef stolz. Auch sportlich ist die Jänner-Rallye 2012 absolut top: 115 Teilnehmer aus zehn Nationen werden in Oberösterreich an den Start gehen.