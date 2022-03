Fendrich besingt "Starkregen", Machos und das Bergwerk

Mit seinem aktuellen Album „Starkregen“ schreibt der österreichische Singer-Songwriter Rainhard Fendrich, als der Solokünstler mit den meisten Nummer Eins-Alben in Österreich, erneut Chartgeschichte. In seiner fast 40 Jahre andauernden Ausnahmekarriere ist „Starkregen“ bereits sein 14. Nummer Eins-Studioalbum und steht kurz davor, Platinstatus zu erlangen. Am Donnerstag, 24. 3., gastiert Fendrich mit seiner Band in der Linzer TipsArena.



Rainhard Fendrich ist Sänger, Songwriter und Entertainer. Das alles gepaart mit einer Leidenschaft, die er bei seinen Live-Konzerten, Abend für Abend, mit seinem Publikum zu teilen weiß.

In den Achtziger- und Neunzigerjahren war er europaweit mit »Macho, Macho« an der Spitze der Hitparaden, es folgten Songs wie „Es lebe der Sport“, „Weus'd a Herz hast wia Bergwerk“ oder die heimliche österreichische Nationalhymne „I'm from Austria“.