Räuberduo überfiel Juwelier und spazierte davon

Offenbar perfekt geplant hatte ein Räuberduo den Überfall auf einen Linzer Juwelier am Faschingsdienstag: Die beiden elegant gekleideten Männer läuteten gegen 11.20 Uhr an der Tür des Goldschmieds auf der Promenade. Inhaber Helmut Schwaiger öffnete. Die vermeintlichen Kunden ließen sich zunächst Verlobungsringe zeigen. Dann zückte einer der Männer einen Revolver und schrie „ Überfall“, der andere hielt dem Juwelier einen Elektroschocker unter die Nase.

„In so einer Situation sperrt man natürlich sofort den Tresor auf“, schildert der geschockte 68-Jährige, der zum allerersten Mal überfallen wurde. Die Räuber räumten den Safe leer und nahmen auch die Pistole des Juweliers an sich. Dann fesselten sie Schwaiger mit Handschellen an ein Stiegengeländer.