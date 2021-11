Rätselhafter Todesfall in Linz: Kein Hinweis auf weitere Person

Nach dem rätselhaften Tod eines 51-Jährigen am Sonntag in Linz gab es am Dienstag vorerst keinerlei Hinweise darauf, dass eine weitere Person in den Fall verwickelt sein könnte. Die Obduktion ergab, dass der unterkühlte Mann an seinem Erbrochenen erstickt ist. Woher seine zahlreichen Verletzungen stammen, ist aber nach wie vor unklar.

Eine 46-Jährige hatte Sonntagfrüh ihren reglosen Lebensgefährten im Innenhof ihres Wohnhauses gefunden. Sie verständigte die Rettung, doch der Mann starb trotz der Reanimationsversuche. Die Leiche wies zahlreiche Hämatome und eine Rissquetschwunde am Kopf auf.