Radverkehr in Oberösterreich soll sich bis 2021 verdoppeln

Bei einer Studienreise in die dänische Hauptstadt holten sich Landespolitiker im Vorjahr Anregungen für eine Stärkung des Radverkehrs. Mitgenommen wurde die Idee für neun Radhauptrouten, die sternförmig auf Linz zulaufen und an den öffentlichen Verkehr gekoppelt sind. Dieses Netz wird schrittweise ausgebaut, ein wichtiger Abschnitt ist die Strecke Wilhering-Linz, an die auch die Adaptierung der Nibelungenbrücke für Radfahrer gebunden ist.

Abseits der Landeshauptstadt sollen regionale Radverkehrskonzepte gestärkt werden. Weitere Maßnahmen reichen von einem Leihradsystem über eine erleichterte Radbeförderung im öffentlichen Verkehr bis hin zu einer Prüfung auf Radtauglichkeit bei allen größeren Bauprojekten. Das ambitionierte Ziel: Ein Radverkehrsanteil von zehn Prozent im Jahr 2021.