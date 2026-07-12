Hase auf der Fahrbahn: Zwei Verletzte bei 24-Stunden-Radmarathon

Ein Hase auf der Fahrbahn hat bei einem 24-Stunden-Radmarathon in Pollham (Bezirk Grieskirchen) in der Nacht zum Sonntag für zwei Verletzte gesorgt.

Ein 30-jähriger Teilnehmer aus dem Bezirk Eferding wollte dem Tier auf der Fahrbahn ausweichen und kam mit seinem Rennrad zu Sturz.