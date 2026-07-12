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Hase auf der Fahrbahn: Zwei Verletzte bei 24-Stunden-Radmarathon
Teilnehmer der Veranstaltung im Bezirk Grieskirchen wollte Tier mit dem Rennrad ausweichen, zwei Stürze folgten.
Ein Hase auf der Fahrbahn hat bei einem 24-Stunden-Radmarathon in Pollham (Bezirk Grieskirchen) in der Nacht zum Sonntag für zwei Verletzte gesorgt.
Ein 30-jähriger Teilnehmer aus dem Bezirk Eferding wollte dem Tier auf der Fahrbahn ausweichen und kam mit seinem Rennrad zu Sturz.
Ein nachkommender 32-jähriger Sportler aus dem Bezirk Linz-Land konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen. Er überfuhr den am Boden liegenden Mann und wurde zu Boden geschleudert.
Beide Rennradfahrer kamen zur Behandlung ins Spital, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.
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