109 Meter urbaner Raum: Dachgleiche beim Quadrill in der Linzer Tabakfabrik

Der Ausblick ist phänomenal, der Wind pfeift hoch oben im Rohbau wild um die Nase: Ganz Linz liegt zu Füßen. 109 Meter ist der Quadrill-Turm in der Linzer Tabakfabrik hoch.

In den vergangenen zwei Jahren konnte man dem imposanten Gebäude beim Wachsen zusehen, alle zwei bis drei Wochen kam ein Stockwerk dazu. Nun ist nach oben hin Schluss, gestern wurde die Dachgleiche gefeiert.

Der Turm ist ein architektonisch markantes Zeichen nahe der Donau, dazu entwickelt wurden aber noch drei weitere Gebäude: Gesamt werden ab Ende 2025 - da sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein - 3000 m2 für Handel und Gastronomie, 18.000 m2 für Büros und 8400 m2 für Wohnungen (das sind rund 190 Einheiten) zur Verfügung stehen. 190 Millionen Euro werden hier investiert.

Viele Flächen schon vergeben

Sie kamen 2018 als Gewinner aus dem Wettbewerb heraus: Die Tiroler Bodner Gruppe zeichnet gemeinsam mit dem Wiener Architekturbüro Zechner & Zechner für Planung und Umsetzung verantwortlich.

Auf die Frage, welche Flächen denn bereits fix vergeben seien, antwortet der projektverantwortliche Ralph Lagler von der Bodner Gruppe: "Sprechen wir lieber darüber, was noch zu haben ist: Im Turm oben gibt es noch freie Büroflächen, da führen wir aber bereits Verhandlungen."

Sonst sei das neue Quartier in der Tabakfabrik schon sehr gut gebucht. Einzig die Mietwohnungen kämen erst Mitte 2025 auf den Markt, weil es dafür ja keine lange Vorlaufzeit brauche, so Lagler. Zusätzlich zu den Wohnungen sind bis dato das Arcotel fix, das auch das Skyrestaurant mit Rundum-Blick über Linz betreiben wird, ein Fitnessstudio, ein Supermarkt und eine Bank. Rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze werden hier in Zukunft möglich sein.