Angeklagter trotz Misshandlungsvorwürfen: "Ich war der beste Papa"

Es ist ein Fall von schwerer Kindesmisshandlung , der am Montagvormittag am Landesgericht Wels verhandelt wird. Die Verhandlung wird für den ganzen Tag anberaumt.

Was dem Angeklagten vorgeworfen wird: Der 39-Jährige soll seine Kinder, die zum Tatzeitraum zwischen sechs und 11 Jahre alt waren, mehrmals über einen längeren Zeitraum körperlich misshandelt haben. Beim Prozess ist von Ohrfeigen, von Schlägen mit der Hand und der Faust und einer Flasche auf den Kopf die Rede.

"In unserer Familie ganz normal"

Die Kinder belasten ihren Vater massiv mit ihren Aussagen, berichten in Protokollen von ausgedrückten Zigaretten am Arm, Schlägen ins Gesicht, von Morddrohungen, bei denen der Mann ein Messer in der Hand gehalten haben soll.

"Das ist in unserer Kultur innerhalb der Familie ganz normal: 'Ich bringe dich um!' sagen auch meine Kinder und meine Eltern zueinander“, rechtfertigte sich der Angeklagte.