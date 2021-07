Prozess um regen Drogenhandel im Knast

Unter den weiteren Angeklagten ist noch der Cousin der Ex-Justizwachebeamtin, der in den Drogenhandel involviert gewesen sein soll. Er will seine Cousine aber nur zum Drogenkauf nach Wien chauffiert haben, mehr aber nicht. Die übrigen sechs Beschuldigten sind Häftlinge: einer wurde bereits bedingt entlassen, die übrigen sitzen teils wegen schwerer Delikte langjährige Strafen ab, zwei sogar wegen Mordes. Bis auf einen bekannten sich alle nicht schuldig. Bei dem einzigen Geständigen handelt es sich um jenen Häftling, in den die Wachebeamtin verliebt gewesen sein will. Er behauptet allerdings das Gegenteil: Er sei in sie verliebt gewesen und habe sie unterstützen wollen. Als er gemerkt habe, dass ihre Gefühle nicht echt seien, habe er den " Drogenhandel aus Liebe" beendet, so sein Verteidiger.

Am Mittwoch standen die Einvernahmen der Beschuldigten - getrennt voneinander - und eines Zeugen am Programm. Am Donnerstag sind die Aussagen weiterer Zeugen geplant, dann soll der Schöffensenat unter dem Vorsitzenden Wolf-Dieter Graf ein Urteil sprechen.