Prozess in Wels: Angeklagter leugnet Messerangriff auf Ex-Frau

Am 2. Oktober gegen 9.00 Uhr soll der damals noch 42-Jährige im Stadtgebiet von Gmunden auf seine geschiedene Frau getroffen sein und sie mit einem Tapetenmesser attackiert haben. Sie erlitt schwere Stichverletzungen am Hals, Oberkörper und Oberarm. Nach dem Angriff stellte sich der Mann selbst der Polizei, bestritt aber in seiner Einvernahme die Tat.

Vor Gericht erklärte sich der zuletzt arbeitslose Tischler für unschuldig, er sieht sich als Opfer.

"Ich bringe dich um"

Die 35-Jährige hatte ausgesagt, der Ex habe sie an jenem Tag abgepasst. Er zog Handschuhe an, zückte ein grünes Messer, packte sie an den Haaren und sagte: „Ich bringe dich jetzt um.“ Dann seien sie über eine Böschung gefallen. Als sie am Boden lag, habe er sich auf sie gesetzt, die Hände fixiert und zugestochen, bis er von einem Zeugen durch Schreie verjagt wurde. Nur deshalb habe die Frau überlebt, meinte die Staatsanwältin.