Prozess gegen Pflegerin: Will "reflexartig" zugestochen haben

Gegen eine Pflegerin, die mehrmals auf den 83-jährigen Mann ihrer Klientin eingestochen haben soll, ist am Freitag in Linz der Prozess wegen versuchten Mordes eröffnet worden. Die 22-Jährige meinte, reflexartig in Notwehr gehandelt zu haben und erklärte sich nur teilweise der absichtlich schweren Körperverletzung schuldig. Der Staatsanwalt sprach von einem klaren Tötungsvorsatz der Rumänin.

Ausführlich schilderte der Ankläger, was sich am 22. Februar dieses Jahres und auch die Zeit davor in einem Doppelhaus in Leonding bei Linz zugetragen haben soll. Seit Jänner hatte die betagte Gattin des späteren Opfers eine 24- Stunden-Pflegerin von einer Agentur vermittelt bekommen. Das Ehepaar und die in der anderen Haushälfte lebende Tochter waren mit der zugeteilten Rumänin sehr zufrieden.

Ärger über Bezahlung

Nach fünf Wochen stand der obligatorische Wechsel an. So kam die Tochter der Pflegerin am 15. Februar ins Haus. Doch schon nach wenigen Tagen gab es Ärger: Die junge Frau sei "schlampig und unzuverlässig", führte der Staatsanwalt aus. Man habe sich mit der Pflegeagentur darauf geeinigt, dass die 22-Jährige am 22. Februar wieder von der Mutter abgelöst werde. Außerdem einigte man sich angeblich darauf, dass die junge Frau nur 50 statt 60 Euro Entlohnung pro Tag erhalte. Auch die Kosten für An- und Abreise hätte sie zurückzahlen sollen. Unterm Strich wollte die Familie für die sieben Tage vom 15. bis 21. Februar der Angeklagten nur 70 Euro zahlen, worüber die Pflegerin verärgert gewesen sei.